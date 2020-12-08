Необычную акцию к Новому году подготовили в администрации. Там решили устроить своеобразный квест. Сквер Дзержинского станет местом для виртуальной экскурсии в прошлое города. Здесь жители смогут узнать приготовленные для них «Омские новогодние истории». Это станет возможным с помощью современных технологий: чтобы прочитать или узнать какую-то интересную информацию, достаточно будет отсканировать смартфоном QR-код. Эти коды власти нанесут на элементы праздничного украшения сквера. Спрятанные коды горожане должны найти сами. Всего их будет 55 - под каждым свой рассказ. Таким образом, омичей ждет 55 новогодних историй. Организаторами сторителлинга выступили омские муниципальные библиотеки. Там тщательно готовятся к проведению мероприятия и отбирают для жителей интересную информацию. Что именно для сибиряков скроют под кодами, в администрации не говорят. Но представители муниципальных библиотек сделали омичам несколько подсказок. - Как праздновал наступление Нового года дореволюционный Омск? Отмечали ли праздник в годы Великой Отечественной войны? В каком году главная елка Омска вошла в топ-20 самых высоких в России? Как омичи снимались в фильме Тимура Бекмамбетова и клипе Сергея Шнурова? Какой маскарадный костюм признали самым оригинальным в 1911 году и куда отправлять письмо для омского Дедушки Мороза? Ответы на эти и многие другие вопросы омичи получат, приняв участие в нашем проекте, - рассказала директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Дрозд. Организаторы обещают: жителям будет интересно. Из этих историй они вынесут для себя много нового. Зарядиться праздничным настроением можно будет уже за неделю до Нового года. Виртуальная акция, задуманная властями, стартует с 25 декабря и продлится до 14 января.

А в это время: Сквер в центре украсят фигурами лесных зверей и букетами в глыбах льда.

В сквере «Выставочный» появятся светящиеся елки и фигуры лесных жителей, а деревья украсят шарами. Праздничное оформления закончат до 25 декабря. Это место в Омске должно стать точкой притяжения на новогодние праздники. На украшение сквера из городского бюджета потратили 4,5 млн рублей. К 25 декабря все работы выполнит компания «Глобал Экстерьер Плюс». Стало известно, что вход будет оформлен воротами с огромной снежинкой, а в самом сквере можно будет увидеть светящиеся елки и фигуры животных, деревья, украшенные шарами, и другие новогодние композиции. Дети и взрослые смогут погулять среди снеговиков, а в темное время суток - сфотографироваться с подсвеченными силуэтами елей, рядом с которыми будут стоять олени. Также в сквере появятся необычные украшения - цветочные букеты в глыбах льда. В мэрии Омска напомнили, что в этом году в связи со сложной эпидемической обстановкой отменены массовые мероприятия. Поэтому мест для самостоятельных прогулок и новогодних локаций станет больше как в центре, так и на окраинах.