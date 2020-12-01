«Получается, меня обманули?»: Омский тиктокер, ловивший интернет на березе, недоволен поставленным в селе усилителем

Леха из деревни продолжает ловить интернет по старинке - на березе. Фото: Instagram.com

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, больше известный в сети под ником "Леха из деревни", снова недоволен. В начале ноября он пожаловался на проблему: в его деревеньке на 30 домов совсем плохой интернет. Чтобы загрузит ролик в Тик-Ток, ему приходилось лезть на березу в нескольких сотнях от своего дома. Новая проблема пришла после перевода студентов на дистант. Тиктокер несколько раз не смог выйти в зум из дома, и снова полез на березу. Но после пары уроков околел и возмутился!

Парень записал видеообращение к омскому губернатору, и попросил установить в родной деревне вышку. Так жители смогли бы пользоваться интернетом, а Дудоладов смог бы посещать онлайн-лекции. Тиктокера даже пригласили на прием к губернатору. Стороны вроде бы даже договорились о решении проблемы, но Леха снова недоволен и дал о себе знать. По его словам, ему на встрече обещали совсем другое. И проблема особо не решилась.

- Во время беседы мы договорились, что в деревне Редкое поставят вышку телеоператора за 3,9 млн. рублей, которая обеспечит связью три населенных пункта, НО в районной газете написано, что на телевизионной вышке разместят усилитель, а в деревне - специальный передатчик, который позволяет в определенном диапазоне частот принимать сигнал и раздавать Интернет, - удивился Дудоладов.

По словам звезды Тик-Тока вышка и передатчик с усилителем принципиально разные вещи. Он удивляется и задается вопросом "не обманули ли его".

- Почему я не доволен усилителем? Я объяснял, какие затраты приходится нести из-за отсутствия связи летом во время работ в поле. Деревня Ястреб могла получить хоть какую-то возможность хорошего сигнала, а теперь все! - написал тиктокер в своем Instagram.