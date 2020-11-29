Из-за слухов, что жир помогает от коронавируса, в Омской области начали массово истреблять барсуков

В минприроды уже назвали недавнее истребление барсуков беспрецедентным случаем браконьерства. Фото: минприроды Омской области

СТОИМОСТЬ БАРСУЧЬЕГО ЖИРА ВЫРОСЛА В РАЗЫ

После ажиотажа вокруг имбиря и лимонов, которые на волне паники из-за коронавируса весной выросли в цене сразу в несколько раз, омичи накинулись на новую «панацею» – барсучий жир. Кто-то начал распространять в соцсетях «ценную» информацию: именно это доморощенное средство точно спасет от ковида тех, кто его принимает. Лекари из народа даже заверяют, что жир и вовсе не позволит коварной заразе, захватившей мир, пробраться в организмы предупрежденных омичей.

Такие ценники были в магазинах минувшей весной. Фото: «Омск Live»

Если в первую волну ковида от таких «советчиков» страдали исключительно кошельки жителей региона – а цены на имбирь, напомним, доходили тогда до 2,5 тысячи за килограмм – то сейчас массово гибнут ни в чем не повинные животные. Килограмм «чудодейственного» зелья, вытопленного из тушек барсуков у некоторых продавцов стоит до 6 тысяч рублей.

В 2020 году в Омской области, наконец, впервые за долгое время восстановилась популяция барсуков. Охотники даже не выбирали разрешенный лимит на их добычу:

– На период с августа 2020 года по июль 2021 планируется увеличить лимит добычи барсука. Эти животные обитают во всех 32 районах области. С 2017 года по 2019-й численность барсуков выросла с 774 до 9122, – говорится в сообщении регионального минприроды, размещенном прошлой зимой. – Больше всего барсуков (1303) обитает в Тюкалинском районе области, самая малочисленная группа (60) – в Москаленском.

«ЭТО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ СЛУЧАЙ БРАКОНЬЕРСТВА»

И вот не особо интересовавшие даже охотников зверьки стали необычайно популярны. Ради внезапной и легкой наживы активизировались и браконьеры. Недавно полицейские поймали одного из них, убившего сразу несколько барсуков. Инцидент произошел в лесу недалеко от села Лорис-Меликова в Называевском районе Омской области. Приехавшие в лес на внедорожнике «охотники» устроили настоящую бойню. Они вытаскивали из нор беспомощных зверьков, которые уже впали в зимнюю спячку.

– Выявлен беспрецедентный случай браконьерства, – считают в областном минприроды. – 4 человека незаконно добыли 9 барсуков. В момент задержания злоумышленники уже выкопали 18 колодцев (шурфов) и продолжали разрушать зимовальное убежище животных. Ущерб предварительно оценивается в сумму 960 тысяч рублей. Вместе с тем, размер экологического ущерба может быть гораздо больше: девяти незаконно добытых барсуков четыре – самки, которые весной следующего года могли бы принести потомство.

Браконьеров поймали в лесу в поличным. Фото: УМВД России по Омской области

У браконьеров изъяли орудия убийства барсуков. Фото: УМВД России по Омской области

Приехавшие на место полицейские изъяли у браконьеров тушки убитых барсуков, а также лопаты, которыми раскапывали норы, охотничье ружье, патроны и стреляные гильзы. В отношении одного из-задержанных возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет колонии. Такое суровое наказание неслучайно, ведь из-за ажиотажа вокруг барсучьего жира на пустом месте может пострадать вся экосистема региона. По мнению биологов, барсуки положительно влияют на природу, способствует распространению семян растений, уничтожают личинки насекомых – вредителей лесов, регулируют численность грызунов, а их норы могут служить укрытием для других видов млекопитающих.

Вот самое «выгодное» предложение на просторах интернета. За 250 граммов барсучьего жира придется выложить почти 600 рублей. Плюс – еще тысячу за доставку.

Тем временем, медики, ежедневно имеющие дело с коронавирусной инфекцией по долгу службы, крайне скептичны в оценке пользы от такого сомнительного снадобья, как барсучий жир.

– Понятно, что утопающий хватается за соломинку. Из-за паники начинают распространяться такие околонаучные мифы, – объяснила «Комсомолке» врач-пульмонолог Областной клинической больницы Ирина Меньщикова. – Однако никакие животные жиры – будь то барсучий, собачий или медвежий – никогда не применяются в лечении инфекционных заболеваний. Это чужеродные для человеческого организма жиры, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Например, вызвать обострение панкреатита или ускорить развитие атеросклероза. Ее раз подчеркну: никакой научной основы у методики лечения жирами животных нет.

Врачи предупреждают: клинических испытаний барсучий жир никогда не проходил. Нет никаких доказательств его эффективности, поэтому в аптеках он продается исключительно с пометкой БАД.

При первых симптомах заболевания необходимо обращаться за помощью к врачу. Эксперименты с самолечением такого страшного и непредсказуемого заболевания, как ковид, могут закончиться фатально.

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