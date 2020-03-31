2020-03-31T09:06:42+03:00
Общество

На волне паники из-за коронавируса омские торговцы взвинтили цены на имбирь и лимоны

Почему-то именно эти продукты вслед за гречкой теперь популярны у россиян
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Омск Live»Фото: «Омск Live»
Изменить размер текста:

Кто-то пустил слух, что чай с лимоном и имбирем – практически панацея и точно спасет от коронавируса. Испуганные неизвестностью омичи вслед за гречкой начали скупать и эти продукты.

Местные торговцы решили нажиться на панических настроениях сограждан и взвинтили цены в разы. Согласно информации на ценниках в одном из магазинов, килограмм лимонов стоит 500 рублей, имбиря – 2 500.

Недавно губернатор Бурков обещал лично контролировать недобросовестных продавцов, которые попытаются повысить цены. Хоть лимоны и имбирь и не входят в перечень жизненно важных продуктов, на магазин, где они продаются по космической стоимости, вероятно, стоит обратить внимание.

При этом медики напоминают: витамин С, содержащиеся в указанных продуктах может только укрепить иммунитет. Вылечить такое страшное заболевание как коронавирус народными средствами невозможно. Единственная надежная защита от Covid-19 во время пандемии – самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский боксер Тищенко показал 5 простых упражнений, которые можно делать, не выходя из дома
В Омской области парень на мопеде насмерть сбил пешехода
На волне паники из-за коронавируса омские торговцы взвинтили цены на имбирь и лимоны
Возле банкомата в центре на омича напали грабители с пистолетом
В центре поселка на севере Омской области обнаружили мертвую косулю
В Омске момент крупной аварии на Волгоградской попал на видео
«Если вы не идете в театр, театр идет к вам!»: Актеры Омской драмы читают для своих зрителей книги
Стало известно, у скольки омичей найден коронавирус
В Омске активизировались «помощники» в борьбе с коронавирусом
Омичка просила почистить проезд в феврале: дорожники ответили ей в марте, что снег не нашли
«Информация о запрете на передвижение по Омску – фейк»: В облправительстве прокомментировали появившиеся слухи
Омичей предупреждают о «коронавтрусных» мошенниках
В ГИБДД прокомментировали сообщения о закрытии выездов из Омска
Омский министр спорта показал, как поддерживать себя в форме, не выходя из дома