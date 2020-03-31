На волне паники из-за коронавируса омские торговцы взвинтили цены на имбирь и лимоны

31 Март 2020 2020-03-31T09:06:42+03:00

Почему-то именно эти продукты вслед за гречкой теперь популярны у россиян

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Кто-то пустил слух, что чай с лимоном и имбирем – практически панацея и точно спасет от коронавируса. Испуганные неизвестностью омичи вслед за гречкой начали скупать и эти продукты.

Местные торговцы решили нажиться на панических настроениях сограждан и взвинтили цены в разы. Согласно информации на ценниках в одном из магазинов, килограмм лимонов стоит 500 рублей, имбиря – 2 500.

Недавно губернатор Бурков обещал лично контролировать недобросовестных продавцов, которые попытаются повысить цены. Хоть лимоны и имбирь и не входят в перечень жизненно важных продуктов, на магазин, где они продаются по космической стоимости, вероятно, стоит обратить внимание.

При этом медики напоминают: витамин С, содержащиеся в указанных продуктах может только укрепить иммунитет. Вылечить такое страшное заболевание как коронавирус народными средствами невозможно. Единственная надежная защита от Covid-19 во время пандемии – самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU