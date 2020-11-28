В Омске уволили детского тренера «Авангарда», напавшего на судью

Геннадий Кудрин. ФОТО: Пресс-служба ХК "Авангард"

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение расстаться с тренером Геннадием Кудриным, занимавшимся с детскими командами. Это сделано из-за ЧП, инициатором которого стал наставник омской хоккейной академии.

По информации СМИ, все произошло во время товарищеского матча ребят 2005 года рождения. Шла середина третьего периода, команда под управлением Кудрина выигрывала с сухим счетом 4:0. Но за нарушения правил судья удалил с поля двоих «ястребов». Юным омичам пришлось обороняться втроем против пятерых противников.

Когда арбитр не заметил нарушения у другой команды и не удалил игрока соперников, нервы у Кудрина не выдержали и он швырнул клюшкой в неотзывчивого судью. Тот удалил агрессивного тренера до конца игры. Но наставник проигнорировал это наказание и остался на месте.

Тогда судьи приняли решение остановить матч. Омской команде, судя по всему, грозило техническое поражение, несмотря на фактический результат на табло.

Это окончательно вывело Кудрина из равновесия. Встретив обидчика в подтрибунном помещении, он напал на него и повалил на пол. Другого арбитра, чтобы он не вмешивался в потасовку, удерживал помощник омского тренера.

В ХК «Авангард» пообещали разобраться в инциденте и после проверки пришли к выводу, что такое поведение недопустимо.

Добавим также, что Геннадий Кудрин воспитал целую плеяду известных омских хоккеистов. Так что как к профессионалу у клуба претензий к нему, скорее всего, нет никаких.

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