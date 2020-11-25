«Отпустите, что вы делаете!»: Тренер «Авангарда» во время матча детских клубов кинулся с кулаками на судью

Геннадий Кудрин. ФОТО: Пресс-служба ХК "Авангард"

Очередной скандал в системе ХК "Авангарда". И снова все случилось во время выступления детских команд. Спортивные СМИ сообщают о том, что детский тренер хоккейной академии "Авангард" Геннадий Кудрин во время матча не смог сдержать эмоции. Его команда вела в счете, но получила сразу два удаления. Когда Кудрину показалось, что правила нарушил хоккеист соперников, удаления не последовало. Это вывело специалиста из себя. В итоге в одного из судей он бросил клюшку.

Сам тренер получил удаление, но покидать лавку с хоккеистами отказался. После этого судьи закончили матч и отправили команду в раздевалку. В подтрибунном помещении все и случилось. Геннадий Кудрин, как утверждают СМИ, набросился на арбитра.

- Началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу, - цитирует одного из судей Sport24. Курдин повалил судью и не давал ему встать. Тот уже говорит: «Отпустите меня, что вы делаете?» Курдин в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону.

В клубе сдержано комментируют конфликт.

- Поступила информация об инциденте, который произошел в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». Участником событий стал Геннадий Курдин, главный тренер филиала Хоккейной Академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе. ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее», - заявили в «Авангарде».