Мэр Омска анонсировала строительство нового дома для переселенцев из аварийного жилья

Омские власти продолжают планомерную работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Это один из приоритетов деятельности городской администрации. Накануне мэр города Оксана Фадина анонсировала скорое строительство дома для нуждающихся в новых квартирах. Уже известно, что его жильцами станут 300 человек, которые проживают в ветхих и аварийных домах. Они давно мечтают о переезде в новые квадратные метры.

Сейчас в стадии обсуждения проектное решение будущего дома. Он разрабатывается во всех деталях. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, новый дом будет построен на месте шести старых двухэтажек. Прежние здания снесут - их жильцов уже переселили. Накануне на земельном участке, где в ближайшее время развернется стройплощадка, побывала Оксана Фадина. Проектирование и строительство будущего дома на 120 квартир будет вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жителями нового дома станут омичи из Ленинского округа. Об этом рассказала мэр города.

Это сделано для удобства омичей: многие переселенцы неоднократно заявляли о том, что не хотели бы переезжать на другой конец Омска. Власти услышали жителей. Вопрос строительства дома Оксана Фадина взяла под личный контроль.

- Эта площадка была выбрана не случайно, поскольку Ленинский округ у нас лидирует по числу аварийного жилья. Из 139 домов 57 на территории Ленинского округа. Поэтому решено строить на ул. 6-я Станционная. Место выбиралось с учетом комплексного подхода: принимались во внимание транспортная и социальная инфраструктуры, здесь есть школа, строится новый детский сад, - сказала мэр.

Постановлением правительства Омской области от 10 апреля 2019 года утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. До 2025 года омские власти в шесть этапов планируют переселить 4006 граждан из 139 аварийных домов. На эти цели предусмотрено порядка 225 млн рублей.

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Всего с участием средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и местного бюджетов в Омске поэтапно до 31 августа 2025 года планируется переселить 4006 граждан из 139 аварийных домов. В рамках III этапа программы (2021-2022 годы) планируется обеспечить расселение 349 человек, проживающих в 140 жилых помещениях.

На реализацию III этапа программы выделено 225,65 млн рублей, в том числе:

- средства Фонда ЖКХ - 219,91 млн рублей;

- средства областного бюджета - 4,4 млн рублей;

- средства бюджета города Омска - 1,34 млн рублей.