Коронавирус в Омске, последние новости на 5 ноября 2020: Каждый пятый медик ушел на больничный, а школьники - на продленные каникулы

Школьникам продлили каникулы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 5 ноября 2020 по-прежнему не радуют. В регионе обновлен рекорд по числу заразившихся за суток. Накануне ковид подтвердился сразу у 205 омичей. Правда, врачи утверждает: у большинства он протекает без симптомов, чаще в легкой форме.

А омичи, тем временем, столкнулись с новой проблемой. Фармацевты в аптеках теперь не продают антибиотики, выписанные медиками не на латыни. Такое требование прописано в федеральном законе. Перебои с лекарствами по-прежнему продолжаются. В аптеках дефицит противовирусных и антибиотиков. Никуда не делись и большие очереди.

Мягко говоря, нелегко сейчас и самим врачам. Болеет каждый пятый медик. Об этом сообщил омский губернатор Александр Бурков.

- Мы видим, что нагрузка в поликлиниках выросла в два-три раза, коллективы врачей болеют, – рассказал по итогам встречи глава региона. – В тех же поликлиниках от 15 до 20 процентов личного состава находятся на больничном, которые заразились ковидом. Ситуация непростая.

Продлили каникулы и омским школьникам - до 13-14 ноября. При этом учителям и детям строго настрого запрещено заходить в образовательные учреждения. Стало известно и о еще одном запрете для несовершеннолетних. По решению оперштаба им запрещено находиться без сопровождения взрослых в кафе, ресторанах, торговых центрах и кинотеатрах. Правда, что им будет грозить за нарушения, до сих пор непонятно.

Новый виток ограничений в пандемию затронул и спортсменов. С 9 по 22 ноября в Омской области будет приостановлена работа государственных и муниципальных спортшкол. Исключение составят тренировки членов сборных команд и Омской области. Власти надеются, что это поможет приостановить распространение коронавируса.

Прервала долгое молчание и министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. В своем Instagram она поздравила сибиряков с Днем народного единства. А заодно и сделала обращение к ним. Она попросила понимания, терпения омичей и не подливать масла в огонь. Проблему с поставками лекарств министр пообещала обязательно решить.

- Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! - написала министр Ирина Солдатова в своем Instagram.