Стала известна дата прощания с талисманом «Авангарда», погибшим в Омске

Константина Коломина не стало 6 августа.

Талисман «Авангарда» Константин Коломин, полюбившийся болельщикам по роли Ястреба, которую он исполнял во время матчей, умер еще 6 августа.

Костю любили фанаты и в Омске, и в Балашихе.

Молодой человек оказался в очень сложной ситуации, но постеснялся рассказать об этом своим знакомым. Как выяснилось, в последние дни перед страшным шагом, на который он пошел, Костя остался совсем один. Он жил в заброшенном доме на дачах в СНТ «Содружество». Там и нашли его труп.

Экспертиза показала, что он ушел из жизни сам. Тело долгое время пролежало в морге. Из-за того, что Константина никто из близких не искал, его похоронили за счет государства в общей могиле.

Костю похоронили в одной могиле с каким-то чужим человеком.

Ничего не подозревавшие о случившемся знакомые Коломина узнали о трагедии спустя 2,5 месяца. Они решили проститься с ним по-человечески, добились эксгумации и перезахоронения Кости.

– Похороны покойного состоятся 4 ноября в 14.00 на кладбище в селе Чернолучье, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» коллега Константина по «Авангарду». – Из Омска будет организован транспорт, отъезжающий 4 ноября в 12.00 по адресу: улица Масленникова, 144.

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24-летнего Константина Коломина, исполнявшего роль талисмана «Авангарда» Ястреба, нашли мертвым в заброшенных дачах в СНТ «Содружество-2». 8 августа в полицию обратилась владелица одного из участков. Женщина рассказала, что из соседнего пустовавшего долгое время домика стал идти отчетливый трупный запах. Приехавший на место участковый и нашел там тело Кости. Его опознали по лежавшим в кармане документам. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью еще 6 августа. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было.

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