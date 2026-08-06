36 двоен за текущий год родилось в Омской области

Фото: Кирилл Янчицкий.

С начала 2026 года в Омской области 36 семей получили за рождение близнецов и двойняшек двойные выплаты от регионального отделения СФР.

Им оформили единовременные пособия на каждого ребенка и материнский капитал в максимальном размере — более 960 тыс. рублей.

Как уточнила пресс-служба отделения, кроме того, работающим родителям в двойном размере предоставлено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также они могут получить ежегодную семейную выплату, если за 2025 год уплачен НДФЛ, а доход на одного члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При назначении выплат также учитывают имущество семьи.

Неработающие родители также могут претендовать на пособие по уходу за ребенком или единое пособие, если у семьи низкий доход.

«Мы предоставляет семьям различные меры поддержки с момента беременности, при рождении детей и по уходу за ними. С этого года государством введена новая семейная выплата – она позволяет вернуть часть уплаченного налога», — рассказал управляющий Отделением СФР по Омской области Артем Смирнов.

За разъяснениями по вопросам выплат можно звонить в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01. Региональная линия работает в большую часть будней с 8:30 до 17:30, в пятницу — до 16:15.

Ранее мы писали, что 16 тысяч омских семей получили новую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми.

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