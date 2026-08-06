В Омской области водитель умер на месте аварии, улетев в кювет

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области 5 августа случилось ДТП с участием всего одной машины, где сам виновник и получил травмы и в итоге умер. Об этом сообщило региональное УМВД.

Как уточнили в ведомстве, в дежурную часть ОМВД по Таврическому району сообщение об аварии пришло в 16:50. Силовикам сразу уточнили, что авария смертельная.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1956 г.р., двигаясь по автодороге Таврическое - Карповка, в районе третьего километра не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево», — сообщает УМВД.

В результате аварии водитель умер на месте еще до приезда «Скорой помощи».

По факту инцидента сейчас проводят проверку.

Ранее мы писали, что за сутки 4 августа в регионе получил травмы в ДТП лишь один человек.

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