Омский педиатр перечислила признаки сытости у грудных детей

Фото: министерство здравоохранения Омской области

6 августа педиатр Омской ЦРБ Елена Глембоцкая рассказала о признаках, по которым можно понять, что ребенок получает достаточно грудного молока. К ним относятся хорошая прибавка в весе, продолжительность сосания, поведение малыша, количество мочеиспусканий и состояние груди матери.

В первые месяцы жизни младенец должен набирать от 600 до 800 граммов, это можно отследить на регулярных приемах у педиатра. Время сосания индивидуально, одному достаточно 10 минут, другому требуется 30, но в среднем нормой считается 20 минут. Специалист подчеркнула, что не следует ограничивать кормление строгими рамками, сытый ребенок сам отпускает грудь. О достаточности питания также говорят спокойное поведение во время еды и удовлетворенный вид после.

Косвенным признаком служит частота мочеиспусканий: не менее 8-12 раз в сутки для малыша старше недели. Жидкость должна быть светлой и без резкого запаха.

Материнская грудь перед кормлением ощущается наполненной, а после мягкой. Главное, по словам врача, внимательное наблюдение за ребенком.

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