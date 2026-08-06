В омском аэропорту задержали рейс в Сочи до полуночи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утренний рейс из Омска в Сочи авиакомпании «Россия» перенесли с 7:10 на 00:30 следующих суток. Задержка превысит 17 часов. Об серьезном сбое в графике полетов сообщили сегодня, 6 августа, в местном аэропорту.

Это не единственная корректировка расписания. В Москву самолет «Победы» вместо 5:10 отправился в 7:25. Остальные рейсы по данному направлению идут вовремя.

Накануне вечером, 5 августа, в сочинской воздушной гавани вводили ограничения на прием и выпуск судов, но к утру их сняли. Причина задержки омского борта не уточняется.

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