Доля опасной рыбы в омских магазинах снизилась до 1,4%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые 6 месяцев 2026 года доля некачественной рыбной продукции в Омской области сократилась с 2,5% до 1,4% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Было исследовано 359 образцов: 139 по физико-химическим, 108 по санитарно-химическим и 112 по микробиологическим показателям. Об этом 6 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В отношении предприятий, занятых производством и продажей рыбы и морепродуктов, проведено 152 контрольно-надзорных и 430 профилактических мероприятий. Среди них — 396 визитов, 22 консультации. 12 предостережений объявлены по итогам рассмотрения обращений. Все проверки сопровождались лабораторными исследованиями. Ведомство отметило, что положительная динамика связан с усилением контроля.

За нарушения требований качества виновные лица привлечены к административной ответственности.

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