Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области

За 7 месяцев 2026 года омское управление Россельхознадзора проконтролировало 2,5 тысячи партий импортных грузов общим весом 28,8 тысячи тонн, а также более 14,3 млн горшечных культур и срезов цветов. Поставки последних увеличились в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: с 0,49 до 14,3 млн штук. Основной объем, 98,6%, поступил из Узбекистана, остальное из Китая, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Шри-Ланки. Об этом в Россельхознадзоре рассказали 5 августа.

В ходе досмотров специалисты обнаружили 85 случаев заражения тремя видами карантинных объектов. Среди них вирус коричневой морщинистости плодов томатов, способный погубить до 80% урожая за неделю, западный цветочный трипс, поражающий более 250 видов растений, и восточная плодожорка, уничтожающая до 100% плодовых культур. «Плохие» томаты возвращали экспортерам или сжигали. Цветочные партии с трипсом после фумигации и повторного лабораторного контроля допускали к продаже, часть пришлось уничтожить. Косточковые культуры обеззараживали.

С начала года Россельхознадзор зафиксировал 132 случая заражения узбекской продукции, что привело к ограничению ввоза от 5 экспортеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске запустили акцию «Дети вместо цветов»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru