Бывший замминистра Добрых не смог обжаловать условный срок за машину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 5 августа, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор двоим бывшим чиновникам. Речь идет о первом заместителе министра труда Омской области Сергее Добрых и экс-директоре дома-интерната Владимире Метлицком. Новость сообщила пресс-служба судов региона.
Оснований для смягчения наказания фигурантам не нашлось. По версии следствия, чиновники организовали схему с покупкой машины «Хавал Ф7» за 3,4 млн рублей для нужд дома-интерната в поселке Северный. В итоге авто зарегистрировали на другое госучреждение и фактически использовали в личных целях бывшего замминистра. Преступники получили условные тюремные сроки: Добрых 4 года, а Метлицкий 3,5.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала о попытке черного маклера Елсукова смягчить наказание.
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