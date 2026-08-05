Бывший замминистра Добрых не смог обжаловать условный срок за машину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор двоим бывшим чиновникам. Речь идет о первом заместителе министра труда Омской области Сергее Добрых и экс-директоре дома-интерната Владимире Метлицком. Новость сообщила пресс-служба судов региона.

Оснований для смягчения наказания фигурантам не нашлось. По версии следствия, чиновники организовали схему с покупкой машины «Хавал Ф7» за 3,4 млн рублей для нужд дома-интерната в поселке Северный. В итоге авто зарегистрировали на другое госучреждение и фактически использовали в личных целях бывшего замминистра. Преступники получили условные тюремные сроки: Добрых 4 года, а Метлицкий 3,5.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала о попытке черного маклера Елсукова смягчить наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Александровского поселения в Шербакульском районе ушла в отставку из-за утраты доверия

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru