Лагерь Ильичева под Омском оснастили сотовой связью

В детском оздоровительном лагере имени Петра Ильичева в Любинском районе установили базовую станцию сотовой связи. Об этом рассказали 5 августа в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Новое оборудование обеспечило юных сибиряков и их родителей устойчивым соединением, в том числе по интернету. Теперь ребята в лагере всегда могут оставаться на связи и делиться впечатлениями об отдыхе.
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