Лагерь Ильичева под Омском оснастили сотовой связью

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В детском оздоровительном лагере имени Петра Ильичева в Любинском районе установили базовую станцию сотовой связи. Об этом рассказали 5 августа в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Новое оборудование обеспечило юных сибиряков и их родителей устойчивым соединением, в том числе по интернету. Теперь ребята в лагере всегда могут оставаться на связи и делиться впечатлениями об отдыхе.

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