Белые шары поднялись в небо над омским перинатальным центром

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В перинатальном центре ОКБ Омска прошла встреча с беременными пациентками, приуроченная к Неделе популяризации грудного вскармливания. Впервые выбрали формат чаепития с домашней атмосферой. Об этом сообщило 5 августа министерство здравоохранения Омской области.

Главный врач поприветствовал участниц, затем акушеры, гинекологи и педиатры ответили на вопросы без казенной обстановки. Женщин интересовало, как организм реагирует на лактацию, в чем вред и польза смесей, нужна ли подушка для кормления и как правильно ухаживать за новорожденным.

«Мы не устаем рассказывать будущим мамам о том, как ухаживать за малышом, как правильно кормить его грудью и почему это так важно. В этот раз мы решили предложить женщинам иной способ общения с врачами — в виде непринужденного разговора, где каждая может задать волнующий для нее вопрос и получить исчерпывающий ответ. Мы рады, что все прошло позитивно и открыто. Думаю, в родильный зал наши пациентки придут уже без страха и настороженности перед самым важным событием в их жизни», — сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра Татьяна Пак.

Участница Екатерина Будалова призналась, что в кабинете не всегда решаешься задать все вопросы, а здесь удалось пообщаться со специалистами без спешки. Встреча завершилась запуском белых шаров в небо, вручением подарков и общим фото. Пациентки и врачи сошлись во мнении, что формат стоит повторить.

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