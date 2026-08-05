В Омском аэропорту задержались четыре рейса

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Омском аэропорту имени Карбышева 5 августа оказались задержаны четыре рейса. Это вылеты в Ноябрьск, Казань, Сочи и Петербург. В случаях с последними двумя причина в позднем прибытии бортов из других городов под рейс из Омска.
Рейс в Петербург планировался в 8:45, но перенесен на 12:35. Вылет в Сочи вместо 9:10 запланировали на 14:10. Рейс в Казань вместо 7:50 вылетит в 11:25. Рейс в Ноябрьск, хотя и был изначально запланирован в 13:40, уже перенесен на 14:20.
Также с незначительными опозданиями до того отправились из Омска рейсы в Анталью, Камрань, Моску и также Сочи.
Ранее мы писали, что 2 августа два рейса из Москвы и Петербурга ушли в Новосибирск вместо Омска из-за плана «Ковер».
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