Минэнерго России утвердило актуализированную схему теплоснабжения Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что федеральное минэнерго утвердило актуализированную на 2027 год схему теплоснабжения Омска. Она подготовлена специалистами Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института и прошла публичные слушания.

Документ предусматривает проведение комплекса работ по повышению надежности энергоснабжения. Это, прежде всего, означает капремонт и системную модернизацию тепловых сетей и основного оборудования на всех важнейших электро- и теплогенерирующих предприятиях.

«Для выполнения задачи в этом году используем ресурсы национального проекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», — отметил мэр.

Ранее КП-Омск писала, что омская «ТГК-11» получила одобрение экспертов по проекту для проблемного золоотвала ТЭЦ-5.

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