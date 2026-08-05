Омское минприроды не подтвердило новость о новом главе своего охотуправления

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске местные СМИ 4 августа сообщили о назначении нового директора БУ «Управления по охране животного мира». По их данным, это Александр Комаров.

В пресс-службе самого областного минприроды, чьим подведомственным учреждением является управление, КП-Омск ничего этого подтвердить не смогли. Информации об этом пока нет. Отметим, что именно пока. Возможно, чуть позже действительно официально будет объявлено, что назначен на пост именно этот специалист.

СМИ добавили, что Комаров имеет опыт работы в сфере охраны животного мира, более 15 лет он был заместителем начальника этого же управления. В августе 2019 года он сам претендовал на должность начальника БУ, и далее комиссия включила его в кадровый резерв.

Ранее мы писали об инциденте со сбитой на трассе в Омской области косулей. Подобные случаи и их расследования также относятся к ведению областного управления по охране животного мира.

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