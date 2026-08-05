Банкротство омского производителя фунчозы продолжилось введением наблюдения

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске история с банкротством единственного в России производителя фунчозы продолжилась конкретным решением арбитражного суда. Тот уже вынес решение о введении в отношении ООО «Вито» процедуры наблюдения.

Ранее об ожидаемом банкротстве мы уже сообщали, тогда компания «Паллет-Омск» подала иск о банкротстве в областной арбитраж. Первое заседание по иску планировалось в этом году на июнь.

Сумма требований истца составляет 2,3 млн рублей.

В прошлом году «Вито» каждый месяц выпускало 150 тонн фунчозы и примерно 240 тонн паназиатской лапши, при этом планируя увеличить производство на 150 тонн в год. В конце прошлого года среднесписочное число сотрудников ООО составляло 72 человека.

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