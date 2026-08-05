В Омской области начался прием заявлений для голосования не по месту жительства

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области начали принимать заявления от избирателей, которые планируют проголосовать на осенних выборах в Госдуму и Заксобрание не по своему месту жительства, а на каком-либо другом, удобном для них, избирательном участке. О такой возможности предупредил облизбирком.

Для такого голосования нужно до 14 сентября включительно подать заявление с просьбой о включении в список избирателей по месту нахождения. Это возможно через МФЦ, территориальную избирательную комиссию или портал «Госуслуги».

А с 9 по 14 сентября такое заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию.

Ранее мы писали, что областное ЗС подвело итоги работы своего созыва с 2021 по 2026 годы.

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