Омское управление Росреестра провело земельный надзор дронами-шпионами

Фото: Кирилл Янчицкий.

Управление Росреестра по Омской области завершило очередной этап земельного надзора с использованием геодезических беспилотников. В ходе него управление отсняло за весну и лето более 1 500 гектаров территории.

Как сообщила 4 августа пресс-служба ведомства, над полями в Марьяновском районе работал российский геодезический беспилотник, это компактный аппарат, который способен за один полет снять до 400 фото и охватить площадь до 120 гектаров. Он сам определяет направление ветра для точного планирования полета.

Перед запуском специалисты наносят на местность специальные опознавательные знаки, далее собирают наземный центр управления, включая спутниковый приемник, ноутбук и радиомодем на радиоштанге.

С помощью съемки с воздуха Росреестр контролирует использование земель, актуализирует карты, наблюдает за труднодоступными участками, куда раньше добраться было очень сложно.

Только в Москаленском районе за весну и лето дроны совершили 22 вылета. Материалы с них обработают и направят на контрольный просмотр, где инспекторы сверят их с данными реестра.

Как отметил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Максим Басов, при наложении границ из Единого государственного реестра недвижимости специалисты смогут точно определить, как используется каждый участок.

Ранее КП-Омск сообщала, что губернатор Виталий Хоценко напомнил гражданам о запрете на использование БПЛА в области с 2023 года. Их работу допускают только при наличии разрешений, оформленных по закону.

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