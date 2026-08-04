Роспотребнадзор предупредил омский бизнес о мошеннических «уведомлений»

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор обнаружил массовую рассылку поддельных уведомлений в адрес юрлиц и ИП в разных регионах России. В том числе это и Омская, и Томская области.

В письмах бизнесменам сообщают о внеплановой проверке якобы по 294 ФЗ, добавляя QR код и требуя перейти по ссылке и оплатить почтовые услуги. Роспотребнадзор официально опроверг такую форму общения с юрлицами. Это мошенническая схема.

Реальная контрольно надзорная и профилактическая деятельность, в том числе профилактические визиты, ведется по 248 ФЗ. То есть мошенники еще и юридически неграмотны.

«Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия (обязательные профилактические визиты) проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что никаких требований об оплате в официальных письмах быть не может, так как такие проверки и визиты бесплатны. От себя отметим, что такой почерк как раз характерен для погрязшей в коррупции территории враждебного киевского режима. Откуда скорее такие схемы и пытаются применить.

Ранее мы писали, что мошенники пытаются обмануть омичей с помощью фальшивого аккаунта заместителя начальника региональной Госжилинспекции.

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