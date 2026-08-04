Омичи за полгода стали покупать больше мяса, мебели и косметики

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Оборот розничной торговли в Омской области в первой половине 2026 года составил 333,7 млрд рублей. Такова информация Омскстата.

По его данным, в сопоставимых ценах оборот вырос на 10% по сравнению с I полугодием 2025-го.

«Преобладала продажа непродовольственных товаров (53% от оборота), объем которых увеличился на 11%, в том числе за счет спроса на велосипеды, мебель, косметические средства. Продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составили 156,5 млрд рублей (рост на 10%) за счет увеличения покупок населением мяса, овощей, безалкогольных напитков и других товарных групп», — указало ведомство.

Оборот розничной торговли на 97% формировался торговыми организациями и ИП в магазинах и ТЦ. Продажи на рынках и ярмарках оставались низкими, примерно в 3%.

По итогам полугодия оборот общественного питания составил 31,2 млрд рублей (это рост на 6%). Такой рост сглаживал сезонные колебания с начала года. Более 80% оборота обеспечили компании малого бизнеса.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске снова подорожали популярные продукты питания.

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