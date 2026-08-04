Омские судостроители спустили на воду новые паром и буксир

Фото: правительство Омской области

На производственных мощностях омского ООО «ПКФ «Техметторг» завершили строительство двух судов, предназначенных для круглогодичной переправы через Иртыш. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Буксир-толкач и несамоходный грузопассажирский паром официально спущены на воду, прошли все необходимые испытания.

Что касается буксира, это самоходное двухвинтовое судно ледового класса длиной более 20 метров. Оно может толкать тяжелые баржи даже на мелководье. Судно разделено на водонепроницаемые отсеки и рассчитано на работу при температурах воздуха от –15 до +40 °C, и в том числе в битом льду.

Хоценко отметил: для пассажиров построен паром грузоподъемностью 250 тонн, он берет на борт до 50 человек. Судно также имеет ледовое усиление и может плавать в мелкобитом льду толщиной до 30 см. Буксир и паром предназначены для организации переправы через Иртыш круглый год по маршруту Тобольск–Бекерево.

«Оба судна полностью соответствуют всем необходимым требованиям и готовы к вводу в эксплуатацию на внутренних водных путях. Переправа сможет работать круглосуточно в течение всей навигации — с мая по ноябрь, а в межнавигационный период суда выдерживают морозы до –40 °C», — добавил губернатор.

В перспективе «Техметторг» планирует наладить серийное производство судов для всей Сибири.

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