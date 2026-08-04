Омские заключенные учатся работе церковного звонаря

Фото: Виталий Адлер

В омской ИК-6 прошло очередное занятие по колокольному звону для осужденных. Его провел старший звонарь Успенского кафедрального собора Константин Лебедев, сообщило областное УФСИН России.

Занятие прошло в пределах обучения в религиозной воскресной школе.

«Лица, отбывающие наказание, ознакомились с основами колокольного звона, его историей и значением в православной традиции. Константин Лебедев подробно рассказал о различных видах звона, их символизме и правилах исполнения.

Участники занятия погрузились в атмосферу духовности и гармонии», — отметили в ведомстве.

По словам заключенных, они не только учились мастерству звона, но и находили в нем утешение, надежду и путь к искуплению вины.

Подобные занятия способствуют формированию у заключенных духовно-нравственных ценностей, развитию творческих способностей и подготовке к жизни без криминала уже на воле.

Ранее мы писали, что омское УФСИН активно зовет на службу ветеранов СВО.

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