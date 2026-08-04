В Омской области за сутки случилось шесть аварий с пострадавшими

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 3 августа в Омской области на дорогах случились шесть аварий с пострадавшими. Травмы в них получили 10 человек.

Как уточнила областная Госавтоинспекция, в ходе надзора инспекторы возбудили 504 административных дела за нарушения ПДД, из них за управление авто в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования 18.

Пешеходы нарушали ПДД 43 раза, нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 18.

Случаев проезд на красный сигнал светофора было замечено пять. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было совершено четыре.

Ранее мы писали, что в ДТП в Нововаршавском районе пострадали трое подростков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru