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НовостиПроисшествия4 августа 2026 11:53

В Омской области за сутки случилось шесть аварий с пострадавшими

Пострадали в них 10 человек
Кирилл Янчицкий

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 3 августа в Омской области на дорогах случились шесть аварий с пострадавшими. Травмы в них получили 10 человек.

Как уточнила областная Госавтоинспекция, в ходе надзора инспекторы возбудили 504 административных дела за нарушения ПДД, из них за управление авто в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования 18.

Пешеходы нарушали ПДД 43 раза, нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 18.

Случаев проезд на красный сигнал светофора было замечено пять. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было совершено четыре.

Ранее мы писали, что в ДТП в Нововаршавском районе пострадали трое подростков.

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