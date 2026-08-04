Глава поселения в Омской области ушла в отставку из-за утраты доверия

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В Шербакульском районе Омской области прекращены полномочия главы Александровского сельского поселения Олеси Швецовой. Информация об этом опубликована в едином Реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Основанием отставки стала утрата доверия из за нарушения антикоррупционного законодательства. По данным названного реестра, Швецова нарушила требования ч. 4 и 4.2 статьи 12.1, пункта 2 ч. 1 статьи 13.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», а также ч. 1 статьи 29 закона от 20.03.2025 № 33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Решение об увольнении было принято еще 17 июня, но информация опубликована в едином реестре только 3 августа.

Ранее мы писали, что в отставку ушел директор областного КУ «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» Денис Оболенский.

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