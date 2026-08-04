Омичей осудили за мошенничество с «Пушкинской картой» на 45 млн рублей

Фото: СУ СК России по Омской области

4 августа в региональном СУ СКР сообщили о приговоре двум жителям Омска. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. С декабря 2021 по май 2023 года фигуранты от имени 5 ничего не подозревающих бизнесменов продавали онлайн билеты на концерты, спектакли и экскурсии.

Молодежь находила в интернете заманчивые предложения и платила через «Пушкинскую карту» за то, чтобы попасть на анонсированные мероприятия. В реальности их организовывать никто не собирался. Сборы денег шли в социальных сетях. Всего было похищено более 45,2 млн рублей, причинен значительный ущерб государству и юридическим лицам.

В ходе следствия арестовали имущество и средства обвиняемых. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Мужчине присудили 4,5 года колонии общего режима. Двоих других аферистов приговорили к 5 и 4,6 годам, взяв под стражу в зале суда.

Солидарно с троих мошенников постановили взыскать более 45 млн рублей в пользу Министерства культуры Российской Федерации и других организаций.

Ранее мы писали, что омская бухгалтер перевела мошенникам 26,3 тысячи рублей по просьбе подруги.

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