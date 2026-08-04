Омских водителей оштрафовали на 7,6 млн рублей за парковку на газонах

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 августа в омской администрации сообщили о результатах борьбы с нарушителями, паркующимися на газонах, детских и спортивных площадках. С 1 апреля по 22 июня выявлено более 4,2 тысячи таких случаев, число протоколов превысило 3,5 тысячи. Общая сумма штрафов составила более 7,6 млн рублей, из них в бюджет поступило около 6,4 млн рублей.

Для усиления эффективности контроля за парковщиками в Омске планируют приобрести лицензионное программное обеспечение. Оно позволит быстрее получать данные о владельцах автомобилей с камер фото- и видеорегистрации. Кроме того, город рассматривает покупка или аренда стационарных комплексов автоматической фиксации «Страж».

Новые меры направлены на снижение количества нарушений.

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