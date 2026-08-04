Омская бухгалтер перевела мошенникам 26,3 тысячи рублей по просьбе подруги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В омскую полицию обратилась 39-летняя жительница Кировского округа, работающая бухгалтером в БУ. Она рассказала, как лишилась из-за аферистов 26 300 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД 4 августа.

Женщина получила в мессенджере сообщение от близкой подруги с просьбой одолжить для оплаты заказов на маркетплейсе и сразу перевела сумму. Позже приятельница сообщила, что ее аккаунт взломан. По данному факту следователь отдела полиции №2 возбудил уголовное дело. Разбирательства идут в рамках части 2 статьи 159 УК Российской Федерации. Мошенникам грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В полиции призвали омичей быть внимательными: не торопиться перечислять деньги по просьбам в мессенджерах. Нужно перезванивать знакомым и убеждаться, что просьба исходит именно от них.

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