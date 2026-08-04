Омского мецената Козубенко оставили под стражей в Сочи

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Законность ареста предпринимателя из Омска Сергея Козубенко подтвердила апелляционная инстанция. Об этом сообщили в понедельник, 3 августа, на портале Краснодарского краевого суда.

Защита сибирского бизнесмена попыталась обжаловать вердикт, однако убедительных оснований для смягчения не нашлось. Решение Центрального райсуда Сочи о заключении под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере оставлено без изменений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

5 августа тот же суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста.

Напомним, фигурант известен в Омске благотворительными проектами. На его деньги были созданы аллеи олимпийцев, установлены памятники Петру Великому и борцу Александру Пушнице. Сергей Козубенко зарегистрирован в Омске как ИП, возглавляет несколько фирм. В 2024 году мужчина получил звание заслуженного мецената области.

Ранее мы рассказали, что суд исключил живого военного из числа умерших.

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