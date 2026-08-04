Омские приставы взыскали с УК 356 тысяч рублей за потоп

Фото: ГУФССП России по Омской области

4 августа ГУФССП России по Омской области сообщило о взыскании с ООО «УК «Ресурс» 356 тысяч рублей в пользу собственника жилья из Москвы. Причиной выплаты стал забитый общедомовой стояк между 3 и 4 этажами. Из-за него вода потекла в квартиру истца.

В результате инцидента пострадали отделочные материалы: на стенах комнаты появились темные подтеки и расхождение обойных швов, на кухне отслоилась акриловая краска с пятнами на потолке. Суд частично удовлетворил требования хозяина квартиры, обязав управляющую компанию возместить ущерб, а также выплатить штраф и судебные расходы. Общая сумма взыскания составила 356 тысяч рублей.

После поступления исполлиста было возбуждено производство, пристав уведомил руководство ООО о добровольном исполнении. Одновременно наложили арест на счета должника. Эти меры позволили полностью компенсировать потерпевшему расходы на восстановление жилья.

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