Омский суд исключил живого военного из числа умерших

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 августа прокуратура Советского округа Омска сообщила о судебном решении в пользу 29-летнего участника СВО. Ошибочно признанный умершим добился восстановления прав через суд.

В марте 2024 года местный житель получил жуткое уведомление на портале «Госуслуг». В нем сообщалось о блокировке банковских карт и учетной записи в связи с уходом мужчины из жизни. Сибиряк лично обратился в банки и государственные органы, где ему подтвердили информацию о его же смерти.

Как выяснилось, недоразумение произошло из-за ошибки, которую допустила войсковая часть при идентификации личности. Персональные данные заявителя внесли вместо неизвестного человека, что привело к регистрации смерти живого человека в органах ЗАГС.

Прокурор округа подал иск об аннулировании некорректной записи акта и признании свидетельства недействительным. Требования удовлетворили полностью, исполнение решения остается на контроле прокуратуры.

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