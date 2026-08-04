С курьера мошенников взыскали 557 тысяч рублей для омской пенсионерки

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Азовский райсуд Омской области удовлетворил иск прокурора в интересах пожилой женщины. С бывшего несовершеннолетнего курьера взыскали 557,6 тысячи рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В августе 2024 года неизвестные по телефону убедили пенсионерку снять все наличные со счета и передать их прибывшему «налоговому инспектору». Причина — якобы проверка купюр на подлинность. Курьером оказался несовершеннолетний, которого преступники предварительно также «обработали»: сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах», прислали фиктивное соглашение о социально полезной деятельности. После юношу начали отправлять по адресам с инструкциями, убеждая, что он действует в интересах государства. Парень забирал деньги, часть оставлял себе, остальное переводил по указанным реквизитам.
К моменту разбирательства фигурант уже достиг совершеннолетия, поэтому отвечал перед законом сам, суд отклонил иск к его матери.
Полученные деньги признали неосновательным обогащением: молодой омич самостоятельно ими распорядился, а его отношения с третьими лицами не имеют значения для потерпевшей. Вынесенное решение оставлено без изменения и вступило в силу.
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