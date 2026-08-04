С курьера мошенников взыскали 557 тысяч рублей для омской пенсионерки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Азовский райсуд Омской области удовлетворил иск прокурора в интересах пожилой женщины. С бывшего несовершеннолетнего курьера взыскали 557,6 тысячи рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В августе 2024 года неизвестные по телефону убедили пенсионерку снять все наличные со счета и передать их прибывшему «налоговому инспектору». Причина — якобы проверка купюр на подлинность. Курьером оказался несовершеннолетний, которого преступники предварительно также «обработали»: сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах», прислали фиктивное соглашение о социально полезной деятельности. После юношу начали отправлять по адресам с инструкциями, убеждая, что он действует в интересах государства. Парень забирал деньги, часть оставлял себе, остальное переводил по указанным реквизитам.

К моменту разбирательства фигурант уже достиг совершеннолетия, поэтому отвечал перед законом сам, суд отклонил иск к его матери.

Полученные деньги признали неосновательным обогащением: молодой омич самостоятельно ими распорядился, а его отношения с третьими лицами не имеют значения для потерпевшей. Вынесенное решение оставлено без изменения и вступило в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо помощи — иск в суд»: омский бизнесмен выплатит 375 тысяч за травму пассажирке

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru