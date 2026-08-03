Фото: УМВД России по Омской области

3 августа в 17:00 в селе Победа зарегистрировали аварию с участием двух мопедов. Пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ОМВД России по Нововаршавскому району.

Фото: УМВД России по Омской области

Предварительно установлено, что 16-летний юноша за рулем одного из двухколесников выехал на встречную полосу. Это произошло при повороте налево с улицы Центральной на пересечении с Новой. Транспортное средство протаранило другой мопед, которым управлял 14-летний подросток. Последний перевозил 16-летнего пассажира.

Все трое участников ДТП попали в больницу. Причины и обстоятельства инцидента уточняют полицейские.

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее мы рассказали о гибли водителя и пассажира мотоцикла, влетевшего в ЛЭП в Омске.

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