Омича осудили на 17 лет за помощь террористам

Фото: СУ СК России по Омской области

Военный суд вынес приговор 45-летнему жителю Омской области. мужчина проходил обучение, чтобы помогать террористам. Об этом 3 августа рассказали в региональном СУ СКР.

В ноябре 2023 года фигурант связался с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим. Заполнил анкету и заявил о готовности оказывать содействие и участвовать в боевых действиях на стороне врага. Позже сибиряк изучил полученные пособия. Также передал данные о местоположении административного здания, релейных шкафов на ЖД-станции и о прошедшем эшелоне с составом.

В феврале 2024 года фигурант сообщил о режиме работы омских объектов и обсуждал возможность выезда на Украину для участия в сражениях. Незаконную деятельность пресекли 27 марта сотрудники омского управления ФСБ.

В итоге осужденный отправился на 17 лет за решетку. Первые 4 года мужчина пробудет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы на год.

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