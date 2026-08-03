Омский врач получил медаль за участие в СВО

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Главный врач госпиталя ветеранов войн Александр Динкелакер получил медаль «Участнику специальной военной операции». Награду омичу вручил на расширенном отраслевом совещании представитель Министерства обороны. Об этом сообщили 3 августа в министерстве здравоохранения региона.

Врач ушел на фронт добровольцем осенью 2022 года, возглавил медслужбу одного из сформированных в Омске полков. Спустя 3 года вернулся в местную систему здравоохранение. Ранее Динкелакер уже был отмечен медалью «За боевые отличия».

«После возвращения, когда мне предложили стать главным врачом госпиталя ветеранов войн, я воспринял это как знак судьбы, как то, к чему я готовился. Я знаю наш контингент. Знаю, что им нужно, и сейчас наша задача — подготовиться к приему уволенных после окончания спецоперации, к оказанию им помощи в полной мере. Мы работаем с ребятами, кто уже уволен, с членами их семей, стараемся обеспечить их заботой, вниманием и необходимой медицинской помощью», — сказал главврач.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что худрук местного театра Владимир Витько театра получил звание почетного жителя региона.

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