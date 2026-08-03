Омичам предложили сообщать о беспилотниках через «Радар.НФ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в омском отделении «Народного фронта» сообщили, что жители региона могут передавать информацию о замеченных БПЛА через мобильное приложение «Радар.НФ». Его создали совместно с Министерством обороны России.

Сибиряки могут загружать фотографии и видеозаписи, которые мгновенно направляются в спецслужбы. Напомним, выкладывать такие материалы вор всеобщий доступ запрещено законом. В удобном сервисе собрали инструкции: как распознать тип дрона, действовать в условиях ЧС, оказать первую помощь и вызвать службу 112.

В Омской области приложение уже установили более 8 тысяч человек, по всей стране — более 3 млн.

«Радар.НФ» можно скачать на сайте onf.ru/radar, а также на платформах «РуСтор» и «АппГалери».

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