ОмГУ зачислил по квотам 102 абитуриента

Фото: пресс-служба ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

3 августа в ОмГУ имени Достоевского сообщили о завершении первого этапа приемной кампании. На бюджетные места по целевым, особым и отдельным квотам зачислены 102 человека. Невостребованные 76 мест переданы в общий конкурс.

24 будущих специалиста, обучение которых согласовано с предприятиями-заказчиками, приняли по целевой квоте. По особой категории для сирот и детей-инвалидов зачислили 28 человек. Отдельная льготная группа для участников СВО и их семей пополнилась 50 абитуриентами, из них 18 прошли без вступительных испытаний на основании законных преференций.

Приказы по основному конкурсу на бюджет бакалавриата и специалитета выйдут 7 августа. На сегодняшний день в местный госуниверситет подали заявления уже 7 тысяч абитуриентов, оформлено около 30 тысяч заявлений.

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