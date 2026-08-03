«Газпром нефть» привлекает специалистов на ОНПЗ благодаря «Профессионалитету»

Фото: Борис Ваньков

Более 150 выпускников колледжей получили дипломы и рабочие места на предприятиях «Газпром нефти». Это первый массовый выпуск специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет», реализуемого при поддержке компании «Газпром нефть». Обучение велось по специальностям, востребованным в нефтепереработке, нефтедобыче и энергетике.

«Сегодня важно повышать престиж рабочих профессий и создавать условия, при которых омская молодежь сможет реализовать себя. Федеральный проект «Профессионалитет» при поддержке ОНПЗ и Омского промышленно-экономического колледжа позволяет готовить востребованных специалистов, сочетая сильную образовательную базу с практико-ориентированным обучением. Такое партнерство — это, безусловно, вклад в качество образования, развитие промышленности и будущее региона», — отмети ла министр образования Омской области Ольга Степанова.

С 2023 года «Газпром нефть» реализует масштабную программу подготовки кадров. В Югорском государственном университете подготовили 50 электромонтеров для нужд энергосистемы. Еще 87 специалистов — электромонтеров и машинистов насосов — выпустили Тюменский индустриальный университет и его филиалы.

В Омске ключевым событием стал выпуск в Омском промышленно-экономическом колледже (ОПЭК). Здесь завершилась первая ускоренная годичная программа подготовки операторов технологических установок, разработанная совместно со специалистами Омского НПЗ. Четверо лучших студентов окончили обучение с отличием. Практические навыки молодые люди отрабатывали на учебном цифровом полигоне и производственных площадках предприятия. Помимо основной квалификации операторы получили дополнительные специальности слесаря или оператора товарного. Теперь выпускники колледжа официально вошли в штат Омского НПЗ и его дочерних предприятий.

«Выпуск пилотной группы федерального проекта "Профессионалитет" — это пример эффективного сотрудничества ОНПЗ, министерства образования Омской области и Омского промышленно-экономического колледжа. Всего за год выпускники, пройдя качественную подготовку, получили востребованную профессию и теперь готовы начать карьеру на нашем предприятии. Важно, что на ОНПЗ молодые люди не остаются одни. На предприятии действует уникальная система наставничества: опытные работники закрепляются за новичками и помогают им освоиться на производстве. ОНПЗ дает сотрудникам уверенность в завтрашнем дне, предлагая стабильную работу, достойную заработную плату и перспективы карьерного роста», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Приемная кампания по набору студентов на программы «Профессионалитета» продолжается. Узнать о том, как получить востребованную профессию в нефтепереработке, можно на официальном сайте ОНПЗ в разделе «Работа на ОНПЗ».

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