Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2026 6:14

Омский СК помог строителям вернуть 9 млн рублей

Работникам мостостроительной компании выплатили долги по зарплате
Анна Ковалёва
СУ СК России по Омской области

СУ СК России по Омской области

Восстановлены трудовые права рабочих строительной организации, ремонтировавшей один из мостов в Омске. Задолженность по заработной плате превысила 9 млн рублей и была полностью погашена после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства 1 августа.

Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ и личные заявления граждан о том, что руководство компании длительное время не выплачивало людям деньги. Жалобы директору ситуацию не исправили. Следственное управление возбудило дело по статье №145.1 УК РФ, а руководитель ведомства Виталий Батищев провел личный прием пострадавших, дав подчиненным соответствующие поручения. В итоге права рабочих удалось восстановить в кратчайшие сроки.

В СК напомнили, что своевременная и полная оплата труда — прямая обязанность любого работодателя, а за ее нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура добилась ремонта аварийной крыши дома в селе Звездино

В Омске 1 августа ожидают днем до +31°С

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru