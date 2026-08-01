Омский СК помог строителям вернуть 9 млн рублей

СУ СК России по Омской области

Восстановлены трудовые права рабочих строительной организации, ремонтировавшей один из мостов в Омске. Задолженность по заработной плате превысила 9 млн рублей и была полностью погашена после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства 1 августа.

Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ и личные заявления граждан о том, что руководство компании длительное время не выплачивало людям деньги. Жалобы директору ситуацию не исправили. Следственное управление возбудило дело по статье №145.1 УК РФ, а руководитель ведомства Виталий Батищев провел личный прием пострадавших, дав подчиненным соответствующие поручения. В итоге права рабочих удалось восстановить в кратчайшие сроки.

В СК напомнили, что своевременная и полная оплата труда — прямая обязанность любого работодателя, а за ее нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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