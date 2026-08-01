Сегодня, в субботу 1 августа, омичей ждет жара. По данным сервиса «Яндекс.Погода», столбики термометров дотянутся до отметки +31 °С. Утром небо ясное, днем и вечером солнце частично скроют облака.
Во второй половине суток пройдет небольшой дождь. В течение суток ветер при порывах будет разгоняться до скорости 19-22 метра в секунду. Дуть будет с юга и юго-востока.
«Согласно 10-летним наблюдениям, этот день обычно был теплым и солнечным. Средняя температура днем составляла 25 градусов», — поделились синоптики.
Они также предупредили о слабой магнитной буре. Мощность геоволнений составит 1-3 балла.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что местный бортпроводник спас ребенка от духоты в задержанном самолете.
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