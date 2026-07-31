В Омске снова подорожали популярные продукты

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омскстат сообщил, что популярные продукты стали недоступнее. В новый отчет вошла статистика за период с 20 по 27 июля 2026 года.

Наибольший рост показали курица, прибавившая 2,3% до 245,4 рубля за кг, баранина (+1,7%, до 745,6 рубля) и сахар-песок, выросший в стоимости на 3,3% до 78,26 рубля.

Яйца за неделю подорожали с 78,7 до 80,63 рубля за десяток. Хотя по сравнению с началом лета они все еще дешевле, в июне их средняя цена составляла 95,17 рубля.

Среди овощей снизились цены на картофель, подешевевший на 1,6% до 78,5 рубля; потерявшую 6,1% капусту (до 50,4 рубля); помидоры, подешевевшие (-6%). Огурцы прибавили 1%.

Подорожали крупы. Гречка на 2,1% до 54,5 рубля, пшено на 2,2% до 52 рублей.

Взлет цен на сахар аналитики связывают с сезонным спросом на продукт в период заготовок.

В непродовольственном секторе лидерами роста стоимости стали детские спорткостюмы (+5,7%) и телевизоры (+1,8%).

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