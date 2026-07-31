Омские гимнастки взяли серебро и бронзу на «Хрустальной розе»

Фото: Олег Наумов / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

31 июля пресс-служба министерства спорта Омской области подвела итоги международного турнира «Хрустальная роза». На соревнования съехались в Минск более 240 гимнасток из 15 стран. Награды разыграли в индивидуальном, групповом многоборье и в отдельных видах.

В финале с обручем среди сениорок омичка Ульяна Янус завоевала серебро, обойдя Анну Кондрашину и уступив только белоруске Николь Леуте. В той же дисциплине у юниорок результаты следующие: Елизавета Гречишникова взяла бронзу, первое место у Ксении Савиновой, второе у Маргариты Журович.

«Невероятно гордимся нашими девушками и школой художественной гимнастики!», — написал в соцсетях омский министр спорта Алексей Ленберг.

Фото: Олег Наумов / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

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