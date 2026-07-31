В Омске построят люксовый отель за 1,2 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Омска, на месте пустыря и парковки за горадминистрацией, возведут пятизвездочную гостиницу. Речь идет о здании высотой от 2 до 7 этажей на участке 3,3 тысячи м² в Больничном переулке. Общая площадь проекта — более 16 000 «квадратов». Внутри разместят ресторан, фитнес-центр, залы для переговоров и офисы.

На строительство потребуется 1,2 млрд рублей. Инвестором выступит компания «Медведь», зарегистрированная в 2023 году. Известно также, что идея возведения люксового отеля рядом с мэрией озвучивалась еще на заседании инвесткомитета в августе 2024-го.

Ввести объект в эксплуатацию собираются в 2028 году.

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