Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 13:20

В Омске построят люксовый отель за 1,2 млрд рублей

Семиэтажный комплекс с 78 номерами появится за зданием мэрии
Анна Ковалёва

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Омска, на месте пустыря и парковки за горадминистрацией, возведут пятизвездочную гостиницу. Речь идет о здании высотой от 2 до 7 этажей на участке 3,3 тысячи м² в Больничном переулке. Общая площадь проекта — более 16 000 «квадратов». Внутри разместят ресторан, фитнес-центр, залы для переговоров и офисы.

На строительство потребуется 1,2 млрд рублей. Инвестором выступит компания «Медведь», зарегистрированная в 2023 году. Известно также, что идея возведения люксового отеля рядом с мэрией озвучивалась еще на заседании инвесткомитета в августе 2024-го.

Ввести объект в эксплуатацию собираются в 2028 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупредило омичей о ливнях с градом и штормовом ветре

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru