Мэр Омска Сергей Шелест встретил гостей из разных стран и городов

Фото: соцсети Сергея Шелеста

Сегодня, 31 июля, мэр Омска и председатель горсовета Владимир Корбут провели встречу с гостями города, которые прибыли на празднование Дня Омской области и города Омска.

Сергей Шелест поблагодарил гостей за то, что в наше непростое время нашли возможность посетить Омск: «От имени всех омичей от себя лично я рад вас приветствовать. И спасибо за все теплые слова, пожелания, которые прозвучали в адрес омичей. Я надеюсь, что пребывание здесь будет для вас комфортным, радостным и запоминающимся».

В этом году омичи принимают представителей двух дипломатических миссий, гостей из трех российских и пяти зарубежных городов, а также военнослужащих Тихоокеанского флота.

«Омск славится тем, что у него 37 городов-партнеров, из них 13 — города-побратимы. С Беларусью со всеми областными центрами подписано соглашение. С нами сегодня китайские коллеги из Генерального консульства в Екатеринбурге. Важность развития международных связей города не вызывает сомнений. Не зря представительство МИД России — одно из 39 по стране, находится именно в Омске», — отметила представитель Министерства иностранных дел России в Омске Елена Генова.

Глава Стаханова Наталия Жулинская призналась, что приезжает в сибирский город как в родной дом. Консул КНР в Екатеринбурге Ли Шуан, посещающий Омск в третий раз, пожелал местным жителям процветания. Начальник управления культуры Минска Екатерина Лучина рассказала о планах сотрудничества в театральной и музейной сферах. Гости поблагодарили омичей за гостеприимство, а хозяева пожелали всем мира и добра.

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