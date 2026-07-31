Омские футболисты освоили фиджитал с Робертом Фахретдиновым

Фото: Ева Якубович / пресс-служба министерства спорта Омской области

Пресс-служба министерства спорта Омской области сообщила об открытой тренировке по фиджитал-футболу. Она прошла 29 июля в местном Фиджитал-центре. Гостем мероприятия стал вице-чемпион мира, победитель Игр БРИКС и призер Игр Будущего Роберт Фахретдинов.

«Знакомим детей и город в целом с фиджитал-движением. Это история, которая стремительно развивается в нашей стране. Сегодня прошло футбольное двоеборье, слияние реального спорта и виртуального. Сначала дети играют на приставке между собой, затем выходят на настоящее футбольное поле и дальше продолжают соревновательный процесс», — рассказал Роберт Фахретдинов.

Он добавил, что в планах — провести еще несколько мастер-классов и отборочные состязания для взрослых команд перед сентябрьским чемпионатом России в Сочи.

Участниками тренировки стали воспитанники спортивных школ и все желающие. Каждому вручили сертификаты участника с автографом Роберта Фахретдинова.

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